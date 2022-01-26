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Ученый рассказал, как вирусы могут передаваться от животных человеку

Роман Захаров
13:58 26.01.2022
Алексей Аграновский также привел в пример случаи, когда вирусы переходили от животных к человеку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Yaroslav Shuraev, Pexels
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Китайские ученые предположили, что штамм коронавируса «омикрон» мог зародиться в мышах, а после - перепрыгнуть на человека. Комментируя эту новость, вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский сказал, что все же наиболее вероятный сценарий появления «омикрона» - циркуляция вируса среди людей и накопление мутаций. При этом переходы вируса от одного животного-хозяина к другому в принципе возможны.

Специалист добавил, что переход вируса с одного биологического вида на другой может произойти лишь при определенных условиях.  

«Это бывает. Но ресурс должен быть к вирусу чувствителен. Не на любой вид животного вирус может перейти... Зависит от структуры рецепторов. Это те посадочные площадки, на которые может прикрепиться вирус. Вот насколько они похожи у людей и у этих животных, определяет возможность перехода вируса», - поделился информацией ученый.

Вирусолог также привел в пример случаи, когда вирусы переходили от животных к человеку. В то же время он обратил внимание, что биологический источник происхождения COVID-19 в настоящий момент наукой не установлен.

«В случае с SARS-CoV-2 - пока точно природный источник не найден. А для SARS-CoV-1 (возбудитель атипичной пневмонии) выяснено, что это летучие мыши и гималайские циветты. Для вируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) - это верблюды», - сообщил Алексей Аграновский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что омикрон-штамм коронавируса может передаваться мышам и крысам. При этом она отметила, что предыдущие мутации COVID-19 не обладали такой способностью. 

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