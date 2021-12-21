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В Роспотребнадзоре заявили, что омикрон-штамм передается мышам и крысам

Алексей Курильченко
16:21 21.12.2021
Прошлые мутации вируса не показывали способности заражать грызунов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luz Garcia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что омикрон-штамм коронавируса может передаваться мышам и крысам. При этом предыдущие мутации COVID-19 не обладали такой способностью. Об этом Попова сообщила в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«На сегодняшний день мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали. Раньше мы искали модельное животное, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что у них развивается состояние болезни», - заявила Попова.

Ранее Попова заявила, что в России рассматривают опыт других стран, в которых было реализовано введение штрафов за отказ прививаться от коронавирусной инфекции. Изучается вопрос эффективности данного решения.

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