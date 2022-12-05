Армия МО: Российская армия поразила 17 объектов на Украине Украинским террористам не удалось сорвать боевую работу российской Дальней авиации. © Видео: Минобороны России © Фото: Пресс-служба Минобороны РФ РИА Новости Читайте нас на: Российская армия нанесла массированный удар по 17 объектам на территории Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Сегодня около 15.00 часов по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», - заявил Конашенков. По данным Минобороны, «цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены». «В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», - подчеркнул официальный представитель МО РФ. В Минобороны РФ отметили, что массированный удар был нанесен, несмотря на попытки украинских террористов сорвать боевую работу российской Дальней авиации. Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика