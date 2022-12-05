МО: Российская армия поразила 17 объектов на Украине
Российская армия нанесла массированный удар по 17 объектам на территории Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Сегодня около 15.00 часов по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», - заявил Конашенков.
По данным Минобороны, «цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены».
«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», - подчеркнул официальный представитель МО РФ.
В Минобороны РФ отметили, что массированный удар был нанесен, несмотря на попытки украинских террористов сорвать боевую работу российской Дальней авиации.
Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.