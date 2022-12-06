Дума приняла проект о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность

Вместе с тем проект закона предоставляет мобилизованному право перейти на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника.

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Государственная Дума РФ в рамках пленарного заседания приняла законопроект, который предполагает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек в период приостановки в связи с призывом по мобилизации.

При этом инициатива предоставляет мобилизованному право перейти на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника. Если таковых нет, то лицо может занять вакантную нижестоящую должность или уйти на нижеоплачиваемую работу.

Напомним, депутаты Государственной думы также поддержали законопроект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации. Нововведения затронут всех госслужащих в случае их призыва по мобилизации, кроме военных - государственных служащих.