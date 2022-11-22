ГД приняла во II чтении законопроект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

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Депутаты Государственной думы поддержали законопроект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации. Сегодня на пленарном заседании законопроект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации прошел второе чтение.

Нововведения затронут всех госслужащих в случае их призыва по мобилизации, кроме военных - государственных служащих.

«Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», - отмечено в тексте обсуждаемого законопроекта.

Кроме того, депутаты уточнили, что стаж госслужбы будет возобновлен в день возвращения служащего на работу.

«Государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня», - говорится в тексте документа.

Законопроект предусматривает в период приостановления госслужбы гарантированное сохранение гражданину замещаемой должности государственной службы.