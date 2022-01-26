Лавров: Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа развивать сотрудничество во всех областях, включая ВТС

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать и поддерживать сотрудничество во всех областях.

«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких и очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях, включая военно-техническую сферу», - заявил Лавров, выступая в Госдуме РФ.

В самое ближайшее время, отметил Лавров, будут проведены очередные заседания соответствующих комиссий.

В минувший понедельник президент России Владимир Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе переговоров президенты обменялись мнениями по поводу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Кубинский лидер также поблагодарил Путина за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусом.