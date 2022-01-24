Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на международной арене

Президент России Владимир Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Лидеры переговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.



В ходе переговоров президенты обменялись мнениями по поводу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Кубинский лидер также поблагодарил Путина за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусом.

«Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что президенты подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях.