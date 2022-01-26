Сотрудник полиции рассказала, как удалось помочь забравшемуся на Крымский мост мужчине

Старший лейтенант полиции Наталья Мошарова, принимавшая непосредственное участие в спасении мужчины, забравшегося на опоры Крымского моста в Москве, рассказала о происшествии. С ее слов, на момент прибытия к месту ЧП мужчина заявил, что отказывается разговаривать с сотрудниками полиции мужского пола. Сохранялся высокий риск того, что он сорвется с опор.

«Было принято решение, что дальнейшие переговоры буду вести я. С сотрудником МЧС в специальной люльке мы поднялись вверх. Дул сильный ветер, вся конструкция была покрыта льдом, и мужчина мог сорваться. Моей задачей было погасить в нем экспрессию и успокоить его. Переговоры длились около 15 минут. Он протянул нам руку, и мы его спустили», - рассказала старший лейтенант.

В настоящий момент устанавливается личность мужчины и мотивы его поступка. Предварительно его осмотрел медик. Сейчас решается вопрос о награждении отличившегося сотрудника.