В стране и мире Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину сняли Анна Назайкина Из-за происшествия на внешней стороне Садового кольца для автомобилей перекрывали три полосы движения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Спасателям удалось снять мужчину, забравшегося на одну из опор Крымского моста в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». Ранее мужчина залез на верхушку конструкции, он отказывался спускаться. Из-за происшествия на внешней стороне Садового кольца для автомобилей перекрывали три полосы движения. Полицейские и спасатели пытались договориться с мужчиной. Впоследствии сотрудники экстренных служб поднялись к нему на подъемнике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика