Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину сняли
Из-за происшествия на внешней стороне Садового кольца для автомобилей перекрывали три полосы движения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Спасателям удалось снять мужчину, забравшегося на одну из опор Крымского моста в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».
Ранее мужчина залез на верхушку конструкции, он отказывался спускаться. Из-за происшествия на внешней стороне Садового кольца для автомобилей перекрывали три полосы движения.
Полицейские и спасатели пытались договориться с мужчиной. Впоследствии сотрудники экстренных служб поднялись к нему на подъемнике.