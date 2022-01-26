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В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на удаленку

Роман Захаров
12:53 26.01.2022
Дмитрий Песков уточнил, что решение по этому вопросу должен принимать оперштаб.
В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на удаленку
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Вопрос по переводу всех школьников и студентов в России на дистанционное обучение относится к оперштабу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он, однако, подчеркнул, что, насколько известно Кремлю, таких планов у оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса пока нет.

«Это вообще не рассматривается в Кремле, это может рассматриваться только в оперативном штабе в правительстве... Но, насколько мне известно, таких планов нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли на федеральном уровне возможность перевода школьников и студентов на удаленку.

Ранее сообщалось, что в России обновлен антирекорд по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки этот диагноз поставили 74 692 пациентам.

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