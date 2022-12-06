В стране и мире Путин предожил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности страны на оперативном совещании с членами СБ РФ Елизавета Потейчук Совещание проходит за закрытыми для журналистов дверями. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. В частности, российский лидер предложил затронуть вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. Совещание проходит за закрытыми для журналистов дверями. «В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», - отметил глава государства. Напомним, 2 декабря Владимир Путин также проводил оперативное совещание с членами Совбеза РФ, в ходе которого обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также обсуждались социально-экономические и международные вопросы. Экспертное мнение и аналитика