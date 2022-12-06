Шойгу отметил двойной рост домов «Юнармии» в регионах за год
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил двойной рост домов «Юнармии» в регионах за год.
«За год в российских регионах практически вдвое увеличилось количество домов», - сказал он на на селекторном совещании 6 декабря.
Глава российского оборонного ведомства отметил, что юнармейцы поддерживают российских военнослужащих с первых дней спецоперации, оказывают помощью военнослужащих и детям Донбасса, проводят патриотические акции.
Также Шойгу рассказал завершение создания региональных центров патриотического воспитания «Авангард».
В ходе селекторного совещания министр сообщил, что российские военные продолжают освобождать Донбасс, и за последнее время под наш контроль перешли шесть населенных пунктов.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов