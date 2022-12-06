Армия Шойгу отметил двойной рост домов «Юнармии» в регионах за год Министр отметил, что юнармейцы поддерживают российских военнослужащих с первых дней спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил двойной рост домов «Юнармии» в регионах за год. «За год в российских регионах практически вдвое увеличилось количество домов», - сказал он на на селекторном совещании 6 декабря. Глава российского оборонного ведомства отметил, что юнармейцы поддерживают российских военнослужащих с первых дней спецоперации, оказывают помощью военнослужащих и детям Донбасса, проводят патриотические акции. Также Шойгу рассказал завершение создания региональных центров патриотического воспитания «Авангард». В ходе селекторного совещания министр сообщил, что российские военные продолжают освобождать Донбасс, и за последнее время под наш контроль перешли шесть населенных пунктов. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика