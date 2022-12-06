В стране и мире Песков: регионы постоянно принимают меры по защите важной инфраструктуры РФ Елизавета Потейчук По словам официального представителя Кремля, на объектах принимаются и дополнительные меры по защите. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Каждый российский регион на постоянной основе принимает меры по защите важной инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, они и так защищаются в постоянном режиме. Там принимаются дополнительные меры, и каждый регион этим занимается плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», - сказал официальный представитель Кремля. Ранее Дмитрий Песков разъяснил, какие именно объекты инфраструктуры Украины подвергаются ракетным ударам со стороны РФ. По его словам, в качестве целей выбираются только те объекты, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины. Экспертное мнение и аналитика