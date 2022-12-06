Армия Разрезая пулями морозный воздух: кадры тренировки резервистов под Саратовом Все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных спланированы и проходят с учетом опыта специальной военной операции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции, проводят боевое слаживание в Саратовской области. Как сообщает Министерство обороны России, тренировки проходят в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения. Резервисты ведут стрельбы на точность, преодолевают штурмовые полосы, отрабатывают приемы наступления и обороны, изучают тактическую медицину. Военнослужащие стреляют по мишеням, которые имитируют живую силу и технику условного противника. Огонь ведется на расстоянии от 100 до 400 метров. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов с учетом проведения спецоперации. Ранее «Звезда» показала, как мобилизованные проходят подготовку в Ставрополье. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика