В стране и мире В МИД РФ заявили об эволюции военной ситуации в мире до опасной черты Ян Брацкий По мнению замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, необходимо предпринять энергичные усилия для того, чтобы отодвинуть мир от этой черты. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Процесс эволюции военной ситуации в Европе и мире дошел до опасной черты. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Сегодня действительно процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся», - цитирует РИА Новости заявление Грушко. Напомним, 17 декабря минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика