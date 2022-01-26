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В МИД РФ заявили об эволюции военной ситуации в мире до опасной черты

Ян Брацкий
12:24 26.01.2022
По мнению замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, необходимо предпринять энергичные усилия для того, чтобы отодвинуть мир от этой черты.
В МИД РФ заявили об эволюции военной ситуации в мире до опасной черты
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Процесс эволюции военной ситуации в Европе и мире дошел до опасной черты. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Сегодня действительно процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся», - цитирует РИА Новости заявление Грушко.

Напомним, 17 декабря минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности.

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