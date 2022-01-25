Госдеп назвал условия для прогресса переговоров с Россией по вопросам безопасности

Администрация Белого дома отказалась идти на какие-либо уступки официальной Москве в вопросах безопасности. Соответствующее заявление сделал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. По его мнению, прогресс на этих переговорах возможен только при условии взаимных шагов.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками - они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Кроме того, Прайс сообщил, что перед принятием любых решений администрация США будет вести переговоры со своими партнерами.

Напомним, 17 декабря минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности.