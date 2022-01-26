Мотострелки подняты по учебной тревоге в Ростовской области

Подразделения мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) подняты по учебной тревоге в Ростовской области, сообщает пресс-служба округа.

«Подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО в Ростовской области в рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей в районы общевойсковых полигонов для проведения учений», - говорится в сообщении.

Мероприятия проходят под руководством командующего войсками округа генерала Александра Дворникова. Учения позволят оценить готовность войск к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния, уточнили в пресс-службе. Морскую пехоту Каспийской флотилии также подняли по тревоге для участия в учениях. Военнослужащие выдвинулись на полигон Скорпион.

Ранее, 25 января, сообщалось, что в Южном военном округе началась масштабная проверка боеготовности. По учебной тревоге были подняты соединения и воинские части, корабельные группы, армия ВВС и ПВО.

Также сообщалось, что в ближайшие дни самолеты Су-27СМ, Су-30СМ2 и Су-34 нанесут ракетные удары на полигонах Крыма, Кубани и Ростовской области. Цели намеренно расположены на максимальном удалении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов