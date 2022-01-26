Куравлева перевели из больницы на реабилитацию

Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации. Об этом рассказал сын именитого актера - Василий Куравлев.

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы», - сообщил мужчина в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Куравлев-младший от имени всей семьи выразил благодарность врачам и медперсоналу, которые занимаются лечением его отца.

О госпитализации известного артиста стало известно 10 января. Куравлев был доставлен в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат.