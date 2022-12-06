Поразить с максимальной дальности: как работают в паре вертолеты Ка-52 и Ми-24 в зоне СВО

«Аллигатор» и «Крокодил» работают в паре, экипажи вертолетов подлетают к линии боевого соприкосновения и с кабрирования выполняют пуск ракет.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24 «Крокодил» по району сосредоточения живой силы и техники противника. В результате удара был уничтожен пункт управления украинских боевиков. Пара ударно-разведывательного и ударного вертолетов Ка-52 и Ми-24 работают в интересах Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.

Рубеж открытия огня находится вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому экипажи подлетели в район боевого применения на малых высотах, используя рельеф местности в качестве естественных укрытий. Затем с кабрирования был выполнен пуск авиационных ракет. Такой способ позволяет поразить командные пункты противника с максимальной дальности.

Постоянную готовность к вылету и успешное выполнение боевых задач на земле обеспечивает инженерно-технический состав, который сразу после посадки обслуживает и готовит вертолеты к повторному вылету.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей армейской авиации, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач.

Ранее «Звезда» рассказала о работе российских «Аллигаторов» и «Крокодилов» на Донбассе. Низкая температура воздуха помогает обнаружить врага с помощью тепловизора, и все чаще вертолетчики возвращаются на аэродром, израсходовав весь боекомплект.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов