Судья Военного суда ДНР Исаев погиб при обстреле Донецка украинскими боевиками
Судья Военного суда Донецкой Народной Республики Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка артиллерией украинских боевиков. Об этом сообщает Верховный суд ДНР.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич», - написано в Telegram-канале Верховного суда ДНР.
Гибель Исаева стала тяжелой и невосполнимой утратой для судейского корпуса Донецкой Народно Республики. В Верховном суде ДНР отметили, что светлая память о погибшем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных.
Ранее публиковались кадры ведения контрбатарейной борьбы самоходками российских десантников, которые борются с украинской артиллерией, усложняя врагу обстрел наших городов.