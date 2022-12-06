В стране и мире Судья Военного суда ДНР Исаев погиб при обстреле Донецка украинскими боевиками Тимур Шерзад В Верховном суде ДНР отметили, что светлая память о погибшем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Последствия обстрела Донецка 5 декабря 2022 года Читайте нас на: Судья Военного суда Донецкой Народной Республики Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка артиллерией украинских боевиков. Об этом сообщает Верховный суд ДНР. «Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич», - написано в Telegram-канале Верховного суда ДНР. Гибель Исаева стала тяжелой и невосполнимой утратой для судейского корпуса Донецкой Народно Республики. В Верховном суде ДНР отметили, что светлая память о погибшем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных. Ранее публиковались кадры ведения контрбатарейной борьбы самоходками российских десантников, которые борются с украинской артиллерией, усложняя врагу обстрел наших городов. Экспертное мнение и аналитика