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Судья Военного суда ДНР Исаев погиб при обстреле Донецка украинскими боевиками

Тимур Шерзад
11:57 06.12.2022
В Верховном суде ДНР отметили, что светлая память о погибшем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных.
Судья Военного суда ДНР Исаев погиб при обстреле Донецка украинскими боевиками
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Последствия обстрела Донецка 5 декабря 2022 года
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Судья Военного суда Донецкой Народной Республики Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка артиллерией украинских боевиков. Об этом сообщает Верховный суд ДНР. 

«Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич», - написано в Telegram-канале Верховного суда ДНР. 

Гибель Исаева стала тяжелой и невосполнимой утратой для судейского корпуса Донецкой Народно Республики. В Верховном суде ДНР отметили, что светлая память о погибшем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных.

Ранее публиковались кадры ведения контрбатарейной борьбы самоходками российских десантников, которые борются с украинской артиллерией, усложняя врагу обстрел наших городов.

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