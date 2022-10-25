Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться в страну зимой

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинувших страну не возвращаться зимой и перезимовать в другом месте. По ее словам, энергосеть может не выдержать нагрузок.

«Пользуясь возможностью, буду просить не возвращаться. Нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат... Если есть возможность, пока что остаться и перезимовать за границей... Мы понимаем, что ситуация будет лишь ухудшаться и этой зимой нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму и дальше будем думать про все остальное», - заявила Верещук в эфире телемарафона «Единые новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с 10 октября на Украине были повреждены треть электростанций, что привело к перебоям и отключению электричества во всех областях. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее призвал жителей экономить электричество с 07.00 до 23.00, в ином случае отключений избежать не удастся.