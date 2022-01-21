Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ковид молодеет: омикрон-штамм кардинально изменил ситуацию с больными коронавирусом

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
18:32 21.01.2022
В отличии от «дельты», новая мутация оказалась менее агрессивной, но склонной заражать более молодых людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ковид стремительно молодеет. Словно и не «красная зона» вовсе, а студенческое общежитие. Одни слушают музыку или читают книги, другие готовятся к сессии. На больничной койке врач Анна Иванчихина. Она только поступила в ординатуру, стала работать терапевтом в городской поликлинике, как вдруг - положительный ПЦР.

«Когда приходишь к пациентам, защищенно себя чувствуешь - можешь им помочь, видишь прогресс лечения, а когда сам оказываешься с другой стороны - это тяжело», - рассказала  Иванчихина.

«Омикрон» стремительно захватывает Санкт-Петербург. По статистике, каждый второй заболевший заразился новым штаммом коронавируса.

Реанимация временного госпиталя «Ленэкспо» рассчитана на 15 коек. Сейчас здесь находятся всего два пациента. Врачи видят в этом хороший знак. Это означает, что с наступлением новой волны заболеваемость проходит в более легкой форме. Но через неделю ситуация может измениться.

«Июльская "Дельта" косила людей за два-три дня. Сейчас штамм стал менее агрессивным, что позволило лечить пациентов с практически 100 -процентным поражением легких», - рассказал заведующий отделением  реанимации и интенсивной терапии №7 временного инфекционного госпиталя Сергей Винников.

Без дополнительного кислорода 70-летняя Галина Афанасьева все же пока не может обойтись , хотя ей уже гораздо легче. Пожилых пациентов со средне-тяжелым течением болезни по-прежнему много, но врачи справляются.

Заведующая инфекционным отделением Дарья Абель сама уже дважды перенесла ковид. В «красной зоне» она с самого начала пандемии. К волне «омикрона» здесь готовятся с профессиональным спокойствием.

«Мы не статисты, мы не генетики, ни микробиологи. Поэтому мы видим конкретное проявление, конкретного заболевания и с ними работаем. Мы уже подстроились под то, что он все время меняется. Мы меняемся вместе с ним», - сказала Абель.

На обновление ежедневных антирекордов заболеваемости коронавирусом оперативно реагируют не только в Петербурге, но и в Москве. В Крылатском один из резервных госпиталей приведен в повышенную готовность.

«Госпиталь готов к любому развитию событий. У нас есть лекарственные препараты, есть подготовленные специалисты. Есть резерв коечного фонда», - сказал главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

В целом по стране, за минувшие сутки отмечено снижение числа госпитализаций. Это при том, что рост заболеваемости, как говорят специалисты, носит взрывной характер. Это еще один признак того, что штамм «омикрон», вытесняющий «дельту», не столь разрушителен для организма. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Видео
Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве
16:54 В стране и мире
Минтранс предложил выдавать бортпроводникам средства для сдерживания дебоширов
15:24 В стране и мире
Видео
Лавров считает правильным «предать гласности» ответ США на предложения России
16:04 В стране и мире
Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 64,4%
14:33 Армия
Видео
Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%
Популярное
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.