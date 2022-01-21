Ковид молодеет: омикрон-штамм кардинально изменил ситуацию с больными коронавирусом

Ковид стремительно молодеет. Словно и не «красная зона» вовсе, а студенческое общежитие. Одни слушают музыку или читают книги, другие готовятся к сессии. На больничной койке врач Анна Иванчихина. Она только поступила в ординатуру, стала работать терапевтом в городской поликлинике, как вдруг - положительный ПЦР.

«Когда приходишь к пациентам, защищенно себя чувствуешь - можешь им помочь, видишь прогресс лечения, а когда сам оказываешься с другой стороны - это тяжело», - рассказала Иванчихина.

«Омикрон» стремительно захватывает Санкт-Петербург. По статистике, каждый второй заболевший заразился новым штаммом коронавируса.

Реанимация временного госпиталя «Ленэкспо» рассчитана на 15 коек. Сейчас здесь находятся всего два пациента. Врачи видят в этом хороший знак. Это означает, что с наступлением новой волны заболеваемость проходит в более легкой форме. Но через неделю ситуация может измениться.

«Июльская "Дельта" косила людей за два-три дня. Сейчас штамм стал менее агрессивным, что позволило лечить пациентов с практически 100 -процентным поражением легких», - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №7 временного инфекционного госпиталя Сергей Винников.

Без дополнительного кислорода 70-летняя Галина Афанасьева все же пока не может обойтись , хотя ей уже гораздо легче. Пожилых пациентов со средне-тяжелым течением болезни по-прежнему много, но врачи справляются.

Заведующая инфекционным отделением Дарья Абель сама уже дважды перенесла ковид. В «красной зоне» она с самого начала пандемии. К волне «омикрона» здесь готовятся с профессиональным спокойствием.

«Мы не статисты, мы не генетики, ни микробиологи. Поэтому мы видим конкретное проявление, конкретного заболевания и с ними работаем. Мы уже подстроились под то, что он все время меняется. Мы меняемся вместе с ним», - сказала Абель.

На обновление ежедневных антирекордов заболеваемости коронавирусом оперативно реагируют не только в Петербурге, но и в Москве. В Крылатском один из резервных госпиталей приведен в повышенную готовность.

«Госпиталь готов к любому развитию событий. У нас есть лекарственные препараты, есть подготовленные специалисты. Есть резерв коечного фонда», - сказал главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

В целом по стране, за минувшие сутки отмечено снижение числа госпитализаций. Это при том, что рост заболеваемости, как говорят специалисты, носит взрывной характер. Это еще один признак того, что штамм «омикрон», вытесняющий «дельту», не столь разрушителен для организма.