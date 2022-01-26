В ДНР заявили о вербовке украинскими националистами добровольцев для войны в Донбассе

Украинские националистические организации приступили к вербовке добровольцев в ряды боевиков для участия в военном конфликте в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий на Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы. Начат сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее стало известно о подготовке украинских военных к ведению активных боевых действий на территории Донбасса. В частности, разведка ДНР сообщала о прибытии в район Авдеевки 40 бойцов спецназа ВСУ, которые перед этим прошли подготовку под руководством западных инструкторов.

Москва неоднократно заявляла, что официальный Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и затягивает переговоры с самопровозглашенными народными республиками Донбасса. Вместо этого ВСУ продолжают наращивать группировку сил в районе линии соприкосновения.