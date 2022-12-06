В стране и мире Совместная коллегия МИД РФ и Белоруссии, отложенная из-за смерти Макея, состоится в ближайшее время Андрей Аркадьев Запланированное на конец ноября заседание совместной коллегии и визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск были отложены в связи с кончиной министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. © Фото: Дмитрий Мезенцев, РИА Новости Читайте нас на: Совместная коллегия МИД РФ и Белоруссии пройдет в скором времени, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Запланировано проведение совместной коллегии в ближайшее время с тем, чтобы проанализировать, как реализовывалась программа совместных действий внешнеполитических ведомств за ушедший период, и с тем, чтобы определить ближайшие планы на будущее», - заявил он в ходе «Примаковских чтений». Запланированное на конец ноября заседание совместной коллегии и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск были отложены из-за смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Макей возглавлял белорусское министерство иностранных дел с 2012 года. Он скоропостижно скончался 26 ноября 2022 года в возрасте 64 лет в Минске. Церемония прощания прошла 29 ноября в Центральном Доме офицеров в Минске. Проститься с ним пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Макея похоронили на Восточном кладбище в белорусской столице. Экспертное мнение и аналитика