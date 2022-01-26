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В Совфеде одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов

Роман Захаров
11:22 26.01.2022
Наказание в виде пожизненного лишения свободы будет назначаться в случае повторных преступлений в отношении половой неприкосновенности лиц, не достигших 18 лет.
В Совфеде одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов
© Фото: ElmarKrenkel, imageBROKER, Globallookpress
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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

Согласно документу, максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы будет назначаться в случае повторных преступлений в отношении половой неприкосновенности лиц, не достигших 18 лет. В настоящий момент эта мера распространяется только на педофилов, совершивших повторное преступление в отношении детей, которые не достигли 14 лет.

Кроме того, пожизненное заключение будет предусмотрено для совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда такое преступление сопрягается с совершением иного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Напомним, 18 января законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, был одобрен в Госдуме.

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