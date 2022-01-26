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МВД РФ объявило брата Навального* в федеральный розыск

Ян Брацкий
11:11 26.01.2022
Накануне ФСИН России обратилась в суд с просьбой заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком.
МВД РФ объявило брата Навального* в федеральный розыск
© Фото: navalny_inmate, Instagram
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Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального* Олега. Об этом свидетельствуют записи в базах данных министерства. О какой именно статье уголовного кодекса идет речь, в ведомстве не уточнили.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в документах.

Накануне РИА Новости стало известно о том, что ФСИН России обратилась в суд с просьбой заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком. Рассмотрение этого дела назначено на 18 февраля. По приговору, Олег Навальный и другие фигуранты призывали граждан принять участие в несогласованной акции 23 января. Согласно данным следствия, на встречу пришли в том числе инфицированные COVID-19 граждане, что создало «угрозу массового заболевания».

Это не первая судимость брата Алексея Навального*. В 2014 году он был осужден за хищение 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег - такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.

Накануне Росфинмониторинг внес Алексея Навального*, Любовь Соболь* и некоторых других сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией»* в перечень террористов и экстремистов.

* Навальный Алексей Анатольевич, Алексей Навальный - включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

* Соболь Любовь Эдуардовна, Любовь Соболь - включена в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

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