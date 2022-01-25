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Росфинмониторинг внес Навального* и Соболь* в список террористов

Роман Захаров
12:43 25.01.2022
В список экстремистов и террористов также внесены некоторые другие участники ФБК*.
Росфинмониторинг внес Навального* и Соболь* в список террористов
© Фото: navalny, Instagram
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Росфинмониторинг внес Алексея Навального*, Любовь Соболь* и некоторых других сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией»* в перечень террористов и экстремистов. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте службы.

«Навальный Алексей Анатольевич*, 04.06.1976 года рождения... Соболь Любовь Эдуардовна*, 13.09.1987 года рождения... Гимади Вячеслав Ильич* 29.03.1985 года рождения... Албуров Георгий Валентинович*, 09.10.1989 года рождения», - говорится в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, опубликованному на сайте ведомства.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального*, заявил, что не следует совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью.

Напомним, в настоящий момент Алексей Навальный* отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Также в России заведены уголовные дела в отношении Любови Соболь*, Георгия Албурова* и Вячеслава Гимади*.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

* Навальный Алексей Анатольевич, Алексей Навальный - включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

* Соболь Любовь Эдуардовна, Любовь Соболь - включена в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

* Гимади Вячеслав Ильич, Вячеслав Гимади - включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

* Албуров Георгий Валентинович, Георгий Албуров - включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

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