Макрон назвал темы, на которые хочет поговорить с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что проведет телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным в пятницу, 28 января. Политик также уточнил, что будет добиваться разъяснений по поводу намерений России в отношении Украины.

Президент Франции выразил надежду на то, что разговор с Путиным станет «требовательным диалогом и приведет к получению разъяснений» по ряду политических вопросов. Об этом Макрон упомянул на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны подтвердили позицию о том, что Россия заплатит «высокую цену» в случае «нападения» на Украину, передает Reuters.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что Макрон готов предложить свой вариант деэскалации ситуации вокруг Украины.

Утверждалось, что Франция обеспокоена ситуацией и приложит усилия для того, чтобы избежать неустойчивости. В этой связи Макрон намерен предложить собственные варианты урегулирования происходящего, передает AFP.