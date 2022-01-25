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Макрон предложит свой вариант урегулирования ситуации на Украине

Иван Линдеманн
01:34 25.01.2022
Источник также подтвердил, что на ближайшее времени запланирован телефонный разговор лидеров Франции и России.
Макрон предложит свой вариант урегулирования ситуации на Украине
© Фото: R4924_italy photopress via www.imwww.imago-images.de Globallookpress
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Французский президент Эммануэль Макрон готов предложить свой вариант деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным источника, Франция обеспокоена ситуацией и приложит усилия для того, чтобы избежать неустойчивости. В этой связи Макрон намерен предложить собственные варианты урегулирования происходящего.

Источник также подтвердил, что на ближайшее времени запланирован телефонный разговор лидеров Франции и России. Кроме того, он подтвердил информацию о встрече 26 января в Париже политических советников «нормандского формата» - России, Германии, Украины и Франции.

Предыдущий разговор Путина и Макрона состоялся 21 декабря 2021 года. Президенты обсудили вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Европе. Обсуждались и темы внитриукраинского конфликта, вызванного несоблюдением Киевом минских договоренностей.

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