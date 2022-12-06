«Полыхало все»: очевидец рассказал о возможных причинах пожара в Краснодаре

Возможно, возгорание произошло в вентиляционной шахте, оттуда огонь быстро распространился по всему зданию.

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«Звезда» поговорила с очевидцами пожара в жилом доме в Краснодаре. Инцидент случился вечером 5 декабря, свидетели произошедшего рассказали о возможных причинах.

По их словам, пожар начался с хлопков и очень быстро распространился. Скорее всего, очагом стала вентиляционная шахта. Маленький огонь за короткое время перерос в мощное пламя, охватившее все здание.

На данный момент спасены десять человек, еще пятьдесят эвакуированы. Пожар уже локализован. По отзывам очевидцев, сотрудники экстренных служб сработали быстро и эффективно.

«Полыхало все. А молодцы пожарники, мгновенно подскочили - я не знаю эти бойцов, надо их награждать орденами - мгновенно стали бить по этим окнам», - рассказал очевидец события Михаил Милехин.

Ранее в Москве на Ленинградском шоссе загорелось строящееся здание. Огонь быстро ликвидировали, в результате пожара никто не пострадал.