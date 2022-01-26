Число летальных исходов при COVID-19 выросло до 5,6 млн

Количество летальных исходов при коронавирусе в мире превысило 5,6 миллионов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник Всемирной организацией здравоохранения.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире, по данным организации, уже превысило 350 миллионов. Всего за сутки количество подобных случаев выросло более чем на два миллиона.

Статистика ВОЗ оперирует данными, которые были официально подтверждены профильными ведомствами различных государств. Отметка в 300 миллионов была пройдена 8 января 2022 года, 200 миллионов – 5 августа 2021 года. На данный момент лидером по количеству заражений остается США – в этой стране подтверждено 70 153597 случаев.

Ранее стало известно, что ученые выяснили, чем обусловлена высокая скорость распространения омикрон-штамма коронавируса. Оказалось, что этот штамм способен гораздо дольше оставаться «живым» и сохранять заразность на различных поверхностях. Штамм «дельта» держался около 114 часов, штамм «омикрон» - более 193 часов.