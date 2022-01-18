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СМИ: КНДР заявила об испытаниях тактических управляемых ракет 17 января

Анна Берестовая
00:34 18.01.2022
КНДР заявила, что провела успешные испытания двух тактических управляемых ракет, отмечает пресса.
СМИ: КНДР заявила об испытаниях тактических управляемых ракет 17 января
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress
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По данным СМИ, в КНДР заявили, что в понедельник, 17 января, с территории страны якобы были произведены испытательные пуски двух тактических управляемых ракет. Запущены они были будто бы в западной части Северной Кореи.

Согласно сведениям национального Центрального телеграфного агентства, испытания якобы прошли успешно. По информации прессы, приведенной РИА Новости, в результате мероприятия ракеты точно поразили островную цель в Японском море.

Данные испытания стали четвертыми за небольшой период, немногим превышающий неделю. Незадолго до этого, в пятницу, 14 января, со стороны военного командования поступило сообщение об аналогичном пуске снаряда с северокорейской территории.

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