СМИ: КНДР заявила об испытаниях тактических управляемых ракет 17 января

По данным СМИ, в КНДР заявили, что в понедельник, 17 января, с территории страны якобы были произведены испытательные пуски двух тактических управляемых ракет. Запущены они были будто бы в западной части Северной Кореи.

Согласно сведениям национального Центрального телеграфного агентства, испытания якобы прошли успешно. По информации прессы, приведенной РИА Новости, в результате мероприятия ракеты точно поразили островную цель в Японском море.

Данные испытания стали четвертыми за небольшой период, немногим превышающий неделю. Незадолго до этого, в пятницу, 14 января, со стороны военного командования поступило сообщение об аналогичном пуске снаряда с северокорейской территории.