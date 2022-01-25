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Доктор Мясников рассказал о своем отношении к медицинским маскам

Роман Захаров
08:57 25.01.2022
Специалист привел в пример Францию, где уже два года местные жители ходят в масках, опасаясь крупных штрафов, однако заболеваемость в стране лишь увеличивается.
Доктор Мясников рассказал о своем отношении к медицинским маскам
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Известный телеведущий и врач Александр Мясников выразил свое отношение к постоянному ношению медицинских масок. Так, по мнению доктора, носить эти средства защиты нужно либо всем, либо никому.

В эфире «Россия 1» он привел в пример Францию, где уже два года местные жители ходят в масках, опасаясь крупных штрафов (160 евро), однако заболеваемость в этой стране лишь увеличивается.

«Коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и дыханием. Я, к примеру, болею "омикроном". Вышел из студии, а вы зашли и вдохнули - заболели», - объяснил Мясников.

При этом он подчеркнул, что маски не дают абсолютной защиты от инфекции.

«Зачем носить маски? Если ты заболел, маска помогает не заразить других, но она создает ощущение ложной безопасности. Надо либо всем носить, либо никому», - высказал свою позицию специалист.

Ранее доктор Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19. Он также посоветовал больным с иммунодефицитом прививаться от коронавируса чаще других граждан.

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