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Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19

Анна Назайкина
07:11 11.01.2022
Больным с иммунодефицитом необходимо прививаться чаще от коронавируса, считает медик.
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Новые штаммы коронавирусной инфекции появляются из-за инфицирования больных с иммунодефицитом. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» выразил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в организме таких пациентов вирус получает новые мутации в несколько раз быстрее, чем у других людей.

«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — сказал медик.

Кроме того, врач добавил, что больным с иммунодефицитом необходимо прививаться чаще от коронавирусной инфекции из-за сравнительно сниженной эффективности вакцины для таких пациентов.

Ранее Мясников заявил, что меры, принятые с целью ограничить распространение COVID-19, а также информационное освещение пандемии нуждаются в изменениях из-за появления нового штамма «омикрон».

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