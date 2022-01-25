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В Роспотребнадзоре разъяснили порядок тестирования сотрудников на COVID-19

Ян Брацкий
08:57 25.01.2022
Отмечается, что данные рекомендации не касаются сотрудников, которые вынуждено работают удаленно.
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок тестирования сотрудников на COVID-19
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Рекомендации Роспотребнадзора для работодателей о тестировании своих сотрудников на COVID-19 не являются обязательными и выпущены в качестве методической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предложил тестировать сотрудников предприятий на коронавирусную инфекцию дважды в неделю. Согласно документу, если в компании работают менее 500 сотрудников, то предполагается проверка два раза в неделю, если больше 1000 человек - рекомендуется тестировать их на COVID-19 раз в две недели.

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