В Роспотребнадзоре разъяснили порядок тестирования сотрудников на COVID-19

Рекомендации Роспотребнадзора для работодателей о тестировании своих сотрудников на COVID-19 не являются обязательными и выпущены в качестве методической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предложил тестировать сотрудников предприятий на коронавирусную инфекцию дважды в неделю. Согласно документу, если в компании работают менее 500 сотрудников, то предполагается проверка два раза в неделю, если больше 1000 человек - рекомендуется тестировать их на COVID-19 раз в две недели.