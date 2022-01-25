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Роспотребнадзор может обязать тестировать сотрудников на COVID-19 дважды в неделю

Иван Линдеманн
05:35 25.01.2022
При этом не уточняется, кто будет платить за сдачу анализов. Процедура не будет касаться тех, кто работает дистанционно.
Роспотребнадзор может обязать тестировать сотрудников на COVID-19 дважды в неделю
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Тестирование сотрудников на коронавирус могут сделать регулярным. Такой проект рекомендаций подготовил Роспотребнадзор.

В документе говорится, что ведомство рекомендует проверять работников на наличие инфекции два раза в неделю. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на проект, предлагается тестировать сотрудников вне зависимости от размера штата. При этом не уточняется, кто будет платить за сдачу анализов.

«Если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели», - пишет издание.

Отмечается, что процедура не будет касаться тех, кто работает дистанционно. Проект пока обсуждается. Если его одобрят, он будет носить рекомендательный характер.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что с появлением штамма «омикрон» с 10% до 15 % выросла доля детей, заболевших COVID-19.

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