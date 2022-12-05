Москвичей предупредили о похолодании в понедельник

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что сегодня, 5 декабря, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. По его словам, столбики термометров в столице опустятся до минус девяти градусов.

«Атмосферное давление будет постепенно понижаться, но, тем не менее, оно будет оставаться существенно ниже нормы. Поэтому погода будет с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура в столице от минус семи до минус девяти градусов, по Московской области от минус шести до минус 11 градусов», - цитирует Синенкова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что ветер будет дуть южный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Москве был установлен новый рекорд суточного атмосферного давления. Прежний рекордный показатель был достигнут в 1954 году.