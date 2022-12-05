В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москвичей предупредили о похолодании в понедельник

Елизавета Потейчук
08:44 05.12.2022
По словам синоптика, атмосферное давление будет постепенно понижаться.
Москвичей предупредили о похолодании в понедельник
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что сегодня, 5 декабря, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. По его словам, столбики термометров в столице опустятся до минус девяти градусов.

«Атмосферное давление будет постепенно понижаться, но, тем не менее, оно будет оставаться существенно ниже нормы. Поэтому погода будет с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура в столице от минус семи до минус девяти градусов, по Московской области от минус шести до минус 11 градусов», - цитирует Синенкова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что ветер будет дуть южный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Москве был установлен новый рекорд суточного атмосферного давления. Прежний рекордный показатель был достигнут в 1954 году.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:05 В стране и мире
Кудрин объявил, что принял предложение о переходе в «Яндекс»
08:44 В стране и мире
Москвичей предупредили о похолодании в понедельник
08:21 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Ярославле
06:09 В стране и мире
Видео
В МЧС назвали причину взрыва в жилом доме Нижневартовска
05:54 В стране и мире
Видео
«Лепс - нормальный мужик»: оппонент певца был в хорошем настроении после драки
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.