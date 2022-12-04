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В Москве установлен новый рекорд суточного атмосферного давления

Семен Лавров
02:59 04.12.2022
В пятницу отметка барометров достигла 771,1 миллиметра ртутного столба. Это на 0,2 мм выше прежнего рекорда третьего декабря 1954 года.
В Москве установлен новый рекорд суточного атмосферного давления
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Атмосферное давление, зафиксированное третьего декабря, побило рекорд этого же дня, установленный в 1954 году. О достижении новой наивысшей отметки барометра сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в девять часов вечера в Москве атмосферное давление составляло 771,1 миллиметра ртутного столба. Он также отметил, что до этого уровня оно повышалось постепенно.

«В 21 час местного времени на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, что 0,2 выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году», - написал в Михаил Леус в Telegram.

Также синоптик сделал прогнозы на ближайшие дни. По его словам, установление новых рекордов давления в Москве вероятно.

«Новые рекорды высокого атмосферного давления в Москве возможны в воскресенье, 4 декабря и в понедельник, 5 декабря», - закончил он свое сообщение.

Повышенное атмосферное давление наблюдается в Москве с конца ноября. Зафиксировав попадание столицы в зону рекордного высокого давления, центр «Фобос» призвал метеозависимых жителей региона избегать физических нагрузок, стрессов и переедания, а также регулярно измерять артериальное давление.

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