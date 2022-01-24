Разведка ДНР сообщила о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Украинские военные готовятся к вооруженной провокации и ведению активных боевых действий в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединенных сил, мероприятий по подготовке к наступлению. Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции», - приводит RT экстренное заявление Басурина.

В частности, разведка ДНР располагает сведениями о прибытии в район Авдеевки 40 бойцов спецназа, которые ранее прошли подготовку под руководством западных инструкторов. Также есть сведения о доукомплектовании механизированных подразделений, рассказал Басурин. Разведка ДНР также сообщила о прибытии на линию соприкосновения большого количества иностранного вооружения, которое ВСУ намерены использовать для силового решения конфликта.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия не будет терпеть возможные провокации Украины и стран Запада в Донбассе.