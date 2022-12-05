Советник министра обороны РФ Ленцов наградил десантников в зоне СВО

Десантникам были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», а также именные ножи и грамоты от командующего Воздушно-десантными войсками.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Советник министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Ленцов наградил государственными наградами военнослужащих подразделения Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Церемония награждения отличившихся военнослужащих проходила в одном из населенных пунктов вблизи передовой. Десантникам были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», а также именные ножи и грамоты от командующего Воздушно-десантными войсками.

Так, Александр Ленцов выразил благодарность бойцам за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал вернуться домой с победой.

Ранее Минобороны России показало видео работы РСЗО «Торнадо-Г» по украинским боевикам в зоне СВО. Как отметили в МО РФ, 122-мм снарядами наносятся удары по вражеским командным пунктам, районам сосредоточения живой силы и технике националистов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.