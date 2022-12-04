Залп, смена позиции и снова удар: видео работы РСЗО «Торнадо-Г» по украинским боевикам

Разведка целей и корректировка огня производится с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео работы расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» ЮВО в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Как отметили в МО РФ, 122-мм снарядами наносятся удары по вражеским командным пунктам, районам сосредоточения живой силы и технике украинских боевиков.

«Артиллеристы оказывают огневую поддержку наступающим мотострелковым подразделениям. Разведка целей и корректировка огня производится с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что после того, как машины РСЗО выполняют залп, они скрытно меняют позицию, после чего вновь наносят удар по позициям противника.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры работы расчета комплекса РЭБ «Москит». Бойцам, попавшим под артобстрел со стороны украинских националистов, удалось выйти из-под удара, в частности, благодаря грамотным действиям командира роты.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.