Простуженных россиян предложили освобождать от работы без оформления больничного

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров обратился к руководителю Минтруда РФ Антону Котякову с предложением о введении трехдневного периода, во время которого простудившийся работник сможет не оформлять официальный больничный и самостоятельно лечиться дома. Инициатива связана с возросшей нагрузкой на здравоохранение из-за пандемии COVID-19.

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального "больничного" безо всяких санкций со стороны работодателя», - приводит РИА Новости текст письма на имя Котякова.

Петров отмечает, что, несмотря на пандемию, граждане, как и прежде, в осенне-весенний сезон болеют разными простудными заболеваниями, и, согласно существующим правилам, работник любого предприятия для оформления официального больничного обязан лично обращаться в медучреждения.

«Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное», - обратил внимание общественник.

Также он предположил, что очереди в поликлиниках могут спровоцировать еще больший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В заключение Петров выразил уверенность, что предложенная им мера снимет немалую часть «рутинной нагрузки» с медиков в районных поликлиник, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с COVID-19, позволит отделить поток легких сезонных больных от более тяжелых, а также сэкономит часть средств фонда медицинского страхования.