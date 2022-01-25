Названа категория пациентов, предрасположенная к заражению омикрон-штаммом

Любой человек, не болевший ранее новой коронавирусной инфекцией, предрасположен к заражению ее омикрон-штаммом. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Александр Горелов. С его слов, сегодня доля заболевших новым штаммом COVID-19 возросла до 15%.

«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном"», - сказал он в беседе с РИА Новости.

С его слов, сейчас масштабы распространения инфекции впечатляют, поэтому количество госпитализированных в ближайшее время не уменьшится. Обнаруженный в ЮАР и Ботсване в ноябре прошлого года омикрон-штамм стремительно распространился уже в 110 странах, включая Россию.