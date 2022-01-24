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Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса

Роман Захаров
08:12 24.01.2022
По словам британского ученого, омикрон-штамм вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду.
Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у привитых людей чаще всего наблюдаются симптомы, похожие на те, что проявляются при обычном простудном заболевании. Такое мнение высказал британский эпидемиолог Тим Спектор.

Среди данных симптомов, по словам специалиста, присутствуют насморк, чиханье, усталость, головная боль и боль в горле. При этом лишь около половины заболевших таким вариантом инфекции жаловались на типичные симптомы: повышенная температура, кашель и потеря обоняния.

«"Омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», - отметил медик в беседе с The Conversation.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.

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