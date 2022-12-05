Храм в Донецке пострадал из-за обстрела украинских боевиков

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В Донецке под атаку украинских националистов попал Храм Рождества Христова. Напомним, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка 10 ракетами из БМ-21 «Град».

Так, по данным РИА Новости, вследствие этого в центре города загорелись два гражданских объекта, в частности, Храм Рождества Христова получил повреждения. Кровля и фасад здания, сообщает агентство, частично обрушились.

Ранее «Звезда» показала кадры последствий обстрела нескольких районов Донецка. Под обстрел со стороны националистов попали, в частности, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка.