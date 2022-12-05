Огнем «Фагота»: мобилизованные отработали навыки боевых стрельб под Калининградом

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В Калининградской области на полигоне Балтийского флота мобилизованные военнослужащие выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот». Так, военнослужащие противотанковых расчетов отработали нормативы по ведению разведки, оперативной смене огневых позиций, подготовке ПТРК к стрельбе и выполнению боевой стрельбы.

Во время боевой стрельбы мобилизованные вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на различных дальностях. При этом отдельное внимание было сфокусировано на маскировке позиций, и для успешного выполнения задач номера расчетов учитывали внешние факторы и особенности местности.

Военнослужащие под руководством опытных инструкторов обрели навыки использования оптических средств указания целей и особенности боевого применения ПТРК. Все тренировочные мероприятия и боевая подготовка для мобилизованных организуются с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

Ранее «Звезда» показала, как мобилизованные танкисты и мотострелки оттачивают боевые навыки под Воронежем.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.