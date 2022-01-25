Байден позвонил журналисту, которого оскорбил в прямом эфире

Президент США Джо Байден позвонил корреспонденту Fox News Питеру Дуси, которого он ранее оскорбил, и пояснил, что в сказанных им словах не было «ничего личного». Об этом информирует Fox News, ссылаясь на самого журналиста.

По словам Дуси, американский лидер связался с ним спустя, приблизительно, час после инцидента, и они поговорили «о том о сем».

«Он сказал: "Ничего личного, приятель". И я сказал ему, что ценю, что он связался со мной», - приводит сайт телеканала слова журналиста.

Питер Дуси добавил, что он ценит, что Байден «нашел пару минут, чтобы позвонить и прояснить ситуацию».

Ранее стало известно, что Джо Байден оскорбил одного из журналистов, выступая в прямом эфире. Это произошло перед встречей Байдена с членами правительства и представителями антимонопольных ведомств, которая была посвящена вопросу снижения цен для американцев в контексте высокой инфляции. Питер Дуси задал главе государства неудобный вопрос, касающийся инфляции в стране, после чего американский лидер выругался в адрес сотрудника СМИ.