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Байден оскорбил журналиста в прямом эфире

Иван Линдеманн
05:58 25.01.2022
Отвечая на вопрос, Байден в конце фразы едва слышно произнес оскорбительную для журналиста брань, подвергнув сомнению его умственные способности и моральный облик
Байден оскорбил журналиста в прямом эфире
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден по неосторожности оскорбил одного из журналистов, выступая в прямом эфире. Это произошло перед встречей Байдена с членами правительства и представителями антимонопольных ведомств, которая была посвящена вопросу снижения цен для американцев в контексте высокой инфляции.

После вступительного слова президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Однако журналисты традиционно попытались задать несколько вопросов. Президент отметил, что не любит этого делать, поскольку, по его мнению, журналисты никогда не освещают подобные мероприятия по существу.

В числе репортеров был представитель канала FoxNews Питер Дуси, которого Байден ранее с иронией называли «своим любимым журналистом» из-за критических замечаний. Дуси спросил, будет ли президент отвечать на вопрос о высокой инфляции, которая может стать «политической обузой» в преддверии выборов в Конгресс.

«Это же отличный актив. Больше инфляции. Вот ведь тупой <...> <...>», - произнес Байден в ответ.

Отвечая на вопрос, Байден в конце фразы едва слышно произнес оскорбительную для журналиста брань, подвергнув сомнению его умственные способности и моральный облик. Возможно, президент посчитал, что его не услышат, так как в тот момент журналисты уже покидали зал, однако фраза оказалась записана и обнародована.

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