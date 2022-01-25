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Российские регионы получили первые партии вакцины от коронавируса для детей

Ян Брацкий
06:05 25.01.2022
В Подмосковье, куда отправлено почти 2 тысячи доз, школьникам уже делают прививки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын РИА Новости
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В российские регионы начали поставлять коронавирусную вакцину для подростков - «Спутник М». Ее получили Саратовская, Сахалинская, Московская области, а также Республика Чувашия. В Подмосковье, куда отправлено почти 2 тысячи доз, школьникам от 12-ти до 17-ти лет уже делают прививки. Исключительно на добровольной основе и только с письменного согласия родителей. Перед вакцинацией детей обязательно осматривает врач-педиатр.

Накануне стало известно, что министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей. Это следует из реестра лекарственных средств ведомства.

Разрешение на исследования выдано центру имени Гамалеи. В ходе них предстоит оценить безопасность, переносимость и иммуногенность «Спутника V» для детей, уточняется в карточке разрешения.

В ноябре Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. 

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