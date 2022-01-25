В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще заражаться омикрон-штаммом
С появлением штамма «омикрон» выросла доля детей, заболевших COVID-19. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По словам эксперта, ранее доля заболевших детей составляла 10-11%. С появлением нового штамма она выросла до 15%.
«Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев», - рассказал Горелов с беседе с РИА Новости.
Ранее Горелов рассказал, что впервые при омикрон-штамме стали выявляться случаи бронхиолита у детей, требующие госпитализации. В группу риска входят дети от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.